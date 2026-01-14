Milano 9:45
Francoforte: movimento negativo per Lufthansa

Migliori e peggiori, Trasporti
Francoforte: movimento negativo per Lufthansa
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia aerea tedesca, che presenta una flessione del 2,25% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Lufthansa rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 8,559 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 8,457. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 8,407.

