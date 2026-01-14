Julius Baer, Jean Nabaa nuovo COO dal prossimo aprile

(Teleborsa) - Il gruppo svizzero di wealth managementha annunciato la(COO) e membro del Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dal 13 aprile 2026. Succederà a, che si dimetterà dai suoi incarichi e lascerà Julius Baer dopo una transizione ordinata.Nabaa, che vanta oltre 20 anni di esperienza internazionale nei servizi finanziari, con una particolare attenzione alla gestione patrimoniale, entra in Julius Baer da HSBC, dove ha ricoperto di recente il ruolo di COO per International Wealth e Premier Banking e COO per Global Private Banking.Verrà inoltre istituita una nuova funzione di, guidata da, che entrerà a far parte di Julius Baer nel gennaio 2026 e riporterà direttamente al CEO.Leggett-Flynn ha ricoperto il ruolo di Global Head of Communications presso Credit Suisse, dove ha guidato la funzione durante l'acquisizione da parte di UBS.