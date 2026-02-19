Ferrari propone dividendo a 3,615 euro per azione (+21%)

Ferrari

(Teleborsa) -comunica che il proprio Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, intende proporre agli Azionisti della Società unadistribuzione dia favore dei possessori di azioni ordinarie pari a 3,615 Euro per azione ordinaria, in aumento del 21% circa rispetto all’anno precedente, per una distribuzione complessiva di circa 640 milioni di Euro.La distribuzione sarà subordinata alla sua approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci prevista per il 15 aprile 2026.Qualora la proposta di distribuzione di dividendo venga approvata dagli azionisti, la data di stacco della cedola (ex-date) è prevista il 20 aprile 2026 presso l’EXM in Italia e il 21 aprile 2026 presso il NYSE negli Stati Uniti, la data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il 21 aprile 2026 per le azioni ordinarie negoziate sia presso l’EXM sia presso il NYSE e la data di pagamento del dividendo (payment date) il 5 maggio 2026.