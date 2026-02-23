Estrima rilancia e punta su Francesco Greggio: è il nuovo COO di Brieda

Estrima

(Teleborsa) -, società a capo del Gruppo Estrima, specializzata nella produzione di veicoli elettrici e cabine di sicurezza per veicoli agricoli e industriali, annuncia la(COO) diEstrima, con responsabilità diretta su Operations, Supply Chain e Procurement.La sua nomina, spiega una nota, si inserisce nel più ampio piano di risanamento avviato un anno fa, che ha visto l’ingresso di Zetronic nella compagine societaria e il completamento con successo del percorso di uscita dalla composizione negoziata della crisi. In questo contesto di rilancio industriale e finanziario, il Consiglio di Amministrazione di Estrima "esprime piena fiducia nel contributo che Francesco Greggio saprà apportare alla fase di consolidamento e sviluppo dell’azienda".di Estrima, dichiara: "L’ingresso di Francescoche abbiamo avviato. La sua esperienza nelle Operations e nel Procurement sarà determinante per rafforzare la nostra efficienza produttiva e la solidità della supply chain. In particolare, questa nomina è finalizzata a sostenere e sviluppare ulteriormente la nostra strategia del mondo cabine e veicoli elettrici, con un focus specifico sulla business unit Brieda, che rappresenta un asset fondamentale per il posizionamento e la crescita del Gruppo Estrima".In Brieda, Greggio avrà il compito di consolidare l’efficienza operativa della Società, ottimizzare i processi industriali e rafforzare la solidità della supply chain, contribuendo in modo determinante al miglioramento della performance economica e alla sostenibilità di lungo periodo del business.