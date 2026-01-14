La Groenlandia dice no a Trump: "Scegliamo la Danimarca"

(Teleborsa) - Mentre il Presidente americano Donald Trump continua ad affermare che si prenderà la Groenlandi
a, in un modo o nell'altro, la diretta interessata chiarisce la sua posizione ed afferma che non vuole entrare nell'orbita degli Stati Uniti ed essere governata dall'amministrazione USA. "Che sia chiara una cosa: la Groenlandia non vuole essere posseduta dagli Stati Uniti
, la Groenlandia non vuole essere governata dagli Stati Uniti, la Groenlandia non vuole far parte degli Stati Uniti", ha chiarito con forza il Premier groenlandese Jans-Frederik Nielsen
, intervenendo su un tema caldo degli ultimi giorni e chiarendo qual è la posizione del Paese dell'Artico. "La Groenlandia sceglie la Danimarca rispetto agli Stati Uniti
. Scegliamo la Groenlandia che conosciamo oggi, che fa parte del Regno di Danimarca", ha aggiunto Nielsen. Le affermazioni del capo del governo della Groenlandia - che è un territorio "autonomo" del regno di Danimarca con propria autonomia politica ed economica - arrivano ad un soffio dai colloqui programmati fra gli inviati USA
, il Segretario di Stato americano Marco Rubio
ed il vicepresidente JD Vance
, con i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia
.
Incontri che faranno coppia con quelli programmati
fra gli esponenti dei governi di Danimarca, Groenlandia ed Isole Faroe
(altro territorio autonomo del regno di Danimarca). L'incontro fra i tre governi interessati, normalmente, si svolge ogni due anni e questa volta è stato convocato per definire una linea comune
. Saranno presenti la premier danese Mette Frederiksen
, il premier della Groenlandia Jans-Frederik Nielsen
e l'omologo delle Isole Faroe Aksel V. Johannesen
.
Per i problemi relativi alla sicurezza ed alla difesa
, invece, i riflettori sono puntati sull'incontro
fra il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen
ed il segretario generale della Nato Mark Rutte
, in agenda per lunedì prossimo 19 gennaio
.
Frattanto, la premier danese Frederiksen
ammette che è in gioco "qualcosa di fondamentale", poiché la Danimarca deve difendere i propri territori da chi vuole "cambiare i confini con la forza o comprare
un altro popolo". Frederiksen ha chiarito che la Danimarca "non sta cercando il conflitto", ma resta ferma sulla sua posizione e ribadisce che "la Groenlandia non è in vendita".
Quanto alla posizione della UE
, l'Alta rappresentante Ue per gli affari esteri, Kaja Kallas ha ammesso che "gli Stati Uniti sono un alleato indispensabile"
, anche se "è chiaro che le nostre relazioni non sono più buone
come un tempo", ma è anche chiaro che "l'Europa non butterà via ottant'anni di relazioni transatlantiche".