La Groenlandia dice no a Trump: "Scegliamo la Danimarca"

(Teleborsa) - Mentre il Presidente americanoa, in un modo o nell'altro, la diretta interessata chiarisce la sua posizione ed afferma che non vuole entrare nell'orbita degli Stati Uniti ed essere governata dall'amministrazione USA. "Che sia chiara una cosa:, la Groenlandia non vuole essere governata dagli Stati Uniti, la Groenlandia non vuole far parte degli Stati Uniti", ha chiarito con forza il, intervenendo su un tema caldo degli ultimi giorni e chiarendo qual è la posizione del Paese dell'Artico.. Scegliamo la Groenlandia che conosciamo oggi, che fa parte del Regno di Danimarca", ha aggiunto Nielsen. Le affermazioni del capo del governo della Groenlandia - che è un territorio "autonomo" del regno di Danimarca con propria autonomia politica ed economica - arrivano ad un soffio dai, il Segretario di Stato americanoed il vicepresidente, con iIncontri chefra gli esponenti dei governi di(altro territorio autonomo del regno di Danimarca). L'incontro fra i tre governi interessati, normalmente, si svolge ogni due anni e questa volta è stato convocato per. Saranno presenti la premier danese, il premier della Groenlandiae l'omologo delle Isole FaroePer i problemi relativi alla sicurezza ed alla, invece, i riflettori sono puntati sull'ifra iled il segretario generale della Nato, in agenda perFrattanto, laammette che è in gioco "qualcosa di fondamentale", poiché la Danimarca deveun altro popolo". Frederiksen ha chiarito che la Danimarca "non sta cercando il conflitto", ma resta ferma sulla sua posizione e ribadisce che "la Groenlandia non è in vendita".Quanto alla, l'Alta rappresentante Ue per gli affari esteri, Kaja Kallas ha ammesso che ", anche se "è chiaro che le nostrecome un tempo", ma è anche chiaro che "l'Europa non butterà via ottant'anni di relazioni transatlantiche".