Londra: risultato positivo per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, che lievita del 2,29%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Endeavour Mining
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,26%, rispetto a +0,45% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo status tecnico di breve periodo di Endeavour Mining
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 42,62 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 41,66. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 43,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)