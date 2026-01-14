Milano 14:07
Londra: scambi in positivo per Glencore
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,22%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Glencore evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Glencore rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di breve periodo di Glencore mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 4,83 sterline. Rischio di discesa fino a 4,768 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 4,891.

