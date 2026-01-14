Milano 14:07
Madrid: performance negativa per Acciona Energia
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di energia rinnovabile spagnolo, che tratta con una perdita del 2,69%.

La tendenza ad una settimana di Acciona Energia è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Acciona Energia. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 22,33 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 21,45. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 21,15.

