Madrid: performance negativa per Acciona Energia

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di energia rinnovabile spagnolo
, che tratta con una perdita del 2,69%.
La tendenza ad una settimana di Acciona Energia
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Acciona Energia
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 22,33 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 21,45. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 21,15.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)