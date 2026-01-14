Madrid: performance negativa per Acciona Energia

produttore di energia rinnovabile spagnolo

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita del 2,69%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 22,33 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 21,45. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 21,15.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)