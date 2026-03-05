Milano 17:35
Banche, Finanza
Fed pone fine ad azione esecutiva imposta a Wells Fargo dopo scandalo dei conti falsi
(Teleborsa) - Il Board della Federal Reserve ha annunciato la cessazione dell'azione esecutiva del 2018 nei confronti di Wells Fargo, una delle più grandi banche statunitensi, a seguito della determinazione che la banca ha soddisfatto tutte le condizioni richieste.

In base all'azione esecutiva del 2018, in seguito al diffuso scandalo dei conti falsi, la banca era tenuta a dimostrare che i miglioramenti al suo programma di governance e gestione del rischio lo avevano reso efficace, e ha completato due revisioni di terze parti su tali miglioramenti. Questo lavoro di adeguamento è durato quasi un decennio.

L'azione esecutiva originale imponeva anche un asset cap, che è stato rimosso nel 2025, quando la società ha soddisfatto le condizioni per la rimozione.

(Foto: Nick Sarvari su Unsplash)
