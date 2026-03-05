Fed pone fine ad azione esecutiva imposta a Wells Fargo dopo scandalo dei conti falsi

(Teleborsa) - Il Board della Federal Reserve
ha annunciato la cessazione dell'azione esecutiva
del 2018 nei confronti di Wells Fargo
, una delle più grandi banche statunitensi, a seguito della determinazione che la banca ha soddisfatto tutte le condizioni richieste.
In base all'azione esecutiva del 2018, in seguito al diffuso scandalo dei conti falsi, la banca era tenuta a dimostrare che i miglioramenti al suo programma di governance e gestione del rischio
lo avevano reso efficace, e ha completato due revisioni di terze parti su tali miglioramenti. Questo lavoro di adeguamento è durato quasi un decennio.
L'azione esecutiva originale imponeva anche un asset cap
, che è stato rimosso nel 2025
, quando la società ha soddisfatto le condizioni per la rimozione.(Foto: Nick Sarvari su Unsplash)