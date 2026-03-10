Pershing Square punta a raccogliere fino a 10 miliardi di dollari nell'IPO sul NYSE

(Teleborsa) - Pershing Square USA
(PSUS), una società di investimento a capitale chiuso gestita da Pershing Square Capital Management (PSCM), ha depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense i documenti per una offerta pubblica iniziale (IPO) a Wall Street
.
Le azioni PSUS vengono offerte al prezzo di 50 dollari per azione
e gli investitori nell'IPO riceveranno, senza alcun corrispettivo aggiuntivo, 20 azioni PSI per ogni 100 azioni PSUS acquistate. PSUS punta a un'offerta complessiva di almeno 5 miliardi di dollari
(inclusi gli impegni lordi di 2,8 miliardi di dollari derivanti da un collocamento privato).
In relazione al collocamento privato
, la società si è assicurata impegni da parte di un gruppo di investitori istituzionali statunitensi e internazionali, tra cui family office (30%), fondi pensione (25%), compagnie assicurative (22%), investitori con un patrimonio netto ultra-elevato (12%) e altri investitori (11%).
PSUS non intende aumentare
l'importo complessivo dell'offerta in modo tale che il ricavato lordo dell'IPO di PSUS e del collocamento privato superi i 10 miliardi di dollari
.
Se l'IPO combinata verrà completata, si prevede che sia le azioni PSUS che le azioni PSI saranno quotate sul New York Stock Exchange
(NYSE) con i simboli "PSUS" e "PS", rispettivamente. Citigroup
, UBS
, BofA
, Jefferies
e Wells Fargo
agiscono in qualità di global coordinator e bookrunner per l'IPO.
Pershing Square Capital Management, fondata nel 2003, è un'azienda leader nella gestione di asset alternativi, guidata dal suo fondatore e CEO Bill Ackman
, che vanta 34 anni di esperienza nel settore della gestione di asset alternativi. Ackman è supportato da un team di investimento esperto, con un'esperienza media di 15 anni nel settore. La società ha sede a New York City e al 31 dicembre 2025 contava 44 dipendenti. Al 31 dicembre, gestiva assets under management di 30,7 miliardi di dollari e fee-paying assets under management di 20,7 miliardi di dollari, di cui circa il 96% è attribuibile al capitale permanente.