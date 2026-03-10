Pershing Square punta a raccogliere fino a 10 miliardi di dollari nell'IPO sul NYSE

Citigroup

(Teleborsa) -(PSUS), una società di investimento a capitale chiuso gestita da Pershing Square Capital Management (PSCM), ha depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense i documenti per unaLe azioni PSUS vengono offerte al prezzo die gli investitori nell'IPO riceveranno, senza alcun corrispettivo aggiuntivo, 20 azioni PSI per ogni 100 azioni PSUS acquistate. PSUS punta a un'(inclusi gli impegni lordi di 2,8 miliardi di dollari derivanti da un collocamento privato).In relazione al, la società si è assicurata impegni da parte di un gruppo di investitori istituzionali statunitensi e internazionali, tra cui family office (30%), fondi pensione (25%), compagnie assicurative (22%), investitori con un patrimonio netto ultra-elevato (12%) e altri investitori (11%).PSUSl'importo complessivo dell'offerta in modo tale che il ricavato lordo dell'IPO di PSUS e del collocamento privato superi iSe l'IPO combinata verrà completata, si prevede che sia le azioni PSUS che le azioni PSI saranno quotate sul(NYSE) con i simboli "PSUS" e "PS", rispettivamente.agiscono in qualità di global coordinator e bookrunner per l'IPO.Pershing Square Capital Management, fondata nel 2003, è un'azienda leader nella gestione di asset alternativi, guidata dal suo, che vanta 34 anni di esperienza nel settore della gestione di asset alternativi. Ackman è supportato da un team di investimento esperto, con un'esperienza media di 15 anni nel settore. La società ha sede a New York City e al 31 dicembre 2025 contava 44 dipendenti. Al 31 dicembre, gestiva assets under management di 30,7 miliardi di dollari e fee-paying assets under management di 20,7 miliardi di dollari, di cui circa il 96% è attribuibile al capitale permanente.