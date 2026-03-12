Salesforce vola dopo maxi emissione da 25 miliardi per finanziare buyback record

(Teleborsa) - Salesforce si muove in buon rialzo a Wall Street dopo aver collocato un’emissione record da 25 miliardi di dollari in senior notes, interamente destinata a un programma immediato di riacquisto azionario tramite accordi ASR. Si tratta della più grande operazione di debito nella storia della società e una delle maggiori nel settore tech del 2026.



L'operazione segue l’annuncio di febbraio di un buyback da 50 miliardi e di un aumento del dividendo del 5,8%.



JPMorgan, Bank of America, Barclays, Citigroup e Wells Fargo guidano il collocamento.



Salesforce non emetteva debito dal 2021, quando aveva raccolto 8 miliardi per l’acquisizione di Slack.



