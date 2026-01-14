Mercato pubblicitario in positivo a novembre (+0,4%)

(Teleborsa) -portando la raccolta pubblicitaria del periodo gen./nov. a +0,3%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti “Over The Top” (OTT), l’andamento del periodo gen./nov. 2025 si attesta a -1,6%. Nielsen ha pubblicato i risultati Ad Intel relativi al mercato pubblicitario nel mese di novembre 2025.confermando la sua resilienza con un incremento del +0,4%, un risultato che, seppur più contenuto rispetto al +0,7% dello scorso anno, rientra in una fase di stabilizzazione ampiamente prevista per l'ultima parte dell'anno” sottolinea Luca Bordin, Country Leader Italia “Nonostante il calo del 9,4% negli investimenti dell'Alimentare — storicamente il motore principale della pubblicità — il mercato riesce comunque a difendere la propria posizione, mostrando una importante capacità di tenuta. Sarà interessante capire la performance del mese di dicembre per confermare la previsione di una chiusura in positivo rispetto al 2024”a TV è in calo nel mese di novembre del -1,7% e del -1,6% nel periodo gen./nov. 2025.sono in calo a novembre del -1,5% (periodo gen./nov. 2025 -3,7%) così come i Periodici che decrescono -11,9% (periodo gen./nov. 2025 -9,5%). In calo anche Radio -8,4% a novembre (periodo gen./nov. 2025 +1,3%).la raccolta dell’intero universo del Web advertising nel il periodo gen./nov. 2025 chiude con un +2,8% (-1,9% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).(Transit e Outdoor) che cresce nel periodo gen./nov. 5,2%, In calo Cinema e Direct Mail che nel periodo gen./nov. 2025 segnano rispettivamente -8,9% e -3,7%.i settori merceologici in crescita nel mese di novembre, il contributo maggiore è portato da Bevande/Alcoolici (+26%), Finanza/Assicurazioni (+12,9%) e Telecomunicazioni (+13,2%). In calo ad novembre gli investimenti di Gestione casa (-28%), Alimentari (-9,4%) e Cura persona (-18,2%). Relativamente ai comparti con la maggiore quota di mercato, si evidenzia, nel periodo gen./nov. 2025, l’andamento positivo di Alimentari (+5%), Finanza/Assicurazioni (+10,8%) e Bevande/Alcoolici (+6,1%).In calo invece Distribuzione (-10,1%), Gestione casa (-10,3%) e Automobili (-2,5%)."Dopo quasi un anno di contrazione, il settore della Distribuzione torna in territorio positivo segnando un +2,6% a novembre. A trainare la ripresa è lo shopping online, che registra una crescita del 36% e arriva a coprire quasi un quarto dell'intero mercato (quota del 24%)." sottolineaDopo un trimestre di crescita, il settore Alimentare subisce una brusca battuta d'arresto, segnando un -9,4% a novembre. Il calo è riconducibile alla forte contrazione delle categorie Ricorrenze e Prodotti dietetici/salutisti: queste classi di prodotto hanno visto dimezzare il proprio valore (-54%), con un impatto diretto sulla quota di mercato all'interno del settore, scesa dal 12% al 6%."