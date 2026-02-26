Consob, bloccati siti abusivi, pubblicità di piattaforme non autorizzate e un'offerta cripto

(Teleborsa) - Lanell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario ha. Nel dettaglio, sono stati bloccati 7 siti internet che offrivano servizi e attività di investimento su strumenti finanziari senza autorizzazione e 2 siti che pubblicizzavano piattaforme di trading non autorizzate.Di seguito l': "Keyline FX" (sito internet https://keylinefx.com e relativa pagina https://client.keylinefx.com); "Auralyex" - "Prisma-luxerise.com" (sito internet www.auralyex.com e relativa pagina https://webtrader.sprawlyx-manilas.com nonché collegato sito internet pubblicitario https://prisma-luxerise.com); "Po Trade Ltd" - "Prismaluxerise.it" (sito internet https://p.finance e relative pagine https://v1.lands-po.com, https://m.p.finance nonché collegato sito internet pubblicitario https://prismaluxerise.it); "Campo Borsante" (siti internet www.campo-borsante.com, www.campo-borsante.org www.campoborsante.com, www.campo-borsante.net e relative pagine https://client.7cmanagement.cm e https://live.bitfoxytrade.com).Nell'ambito delle operazioni di contrasto all'abusivismo è stata, effettuata tramite il sito internet https://solaxy.io. L'offerta non è autorizzata in quanto non è stato notificato alla Consob il documento informativo (white-paper) richiesto dal Regolamento Ue 2023/1114 sulle cripto (Micar).I siti oscurati questa settimana fanno salire asimili da luglio 2019, cioè da quando l'Autorità è stata dotata, dal "Decreto Crescita", del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 136 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.