New York: andamento rialzista per Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale
, in guadagno del 2,06% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Johnson & Johnson
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,48%, rispetto a -1,16% dell'indice americano
).
L'esame di breve periodo di Johnson & Johnson
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 219,5 USD e primo supporto individuato a 215,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 223,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)