New York: andamento rialzista per Johnson & Johnson
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, in guadagno del 2,06% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Johnson & Johnson mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,48%, rispetto a -1,16% dell'indice americano).


L'esame di breve periodo di Johnson & Johnson classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 219,5 USD e primo supporto individuato a 215,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 223,6.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
