Milano 17:35
45.647 +0,27%
Nasdaq 17:58
25.293 -1,74%
Dow Jones 17:58
48.873 -0,65%
Londra 17:35
10.184 +0,46%
Francoforte 17:35
25.286 -0,53%

New York: nuovo spunto rialzista per Johnson & Johnson

Migliori e peggiori, In breve
New York: nuovo spunto rialzista per Johnson & Johnson
Seduta vivace oggi per la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,06%.
Condividi
```