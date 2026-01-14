Milano 9:49
Parigi: scambi in positivo per EssilorLuxottica
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo di occhialeria, che tratta in utile del 2,37% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a EssilorLuxottica rispetto all'indice di riferimento.


La situazione di medio periodo della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 286 Euro. Supporto visto a quota 283,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 288,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
