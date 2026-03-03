ERG, quotazioni in calo a Piazza Affari

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società attiva nel settore delle energie rinnovabili
, che soffre con un calo del 4,91%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che ERG
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,25%, rispetto a -5,44% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Lo status tecnico del primo produttore di energia eolica in Italia
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24,17 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 23,29. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)