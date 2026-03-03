ERG, quotazioni in calo a Piazza Affari

società attiva nel settore delle energie rinnovabili

FTSE Italia Mid Cap

ERG

indice delle società a media capitalizzazione

primo produttore di energia eolica in Italia

(Teleborsa) - Scende sul mercato la, che soffre con un calo del 4,91%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,25%, rispetto a -5,44% dell').Lo status tecnico delè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24,17 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 23,29. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25,05.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)