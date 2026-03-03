Milano 17:19
44.494 -3,86%
Nasdaq 17:08
24.523 -1,88%
Dow Jones 17:08
47.922 -2,01%
Londra 17:20
10.466 -2,91%
Francoforte 17:19
23.760 -3,56%

ERG, quotazioni in calo a Piazza Affari

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società attiva nel settore delle energie rinnovabili, che soffre con un calo del 4,91%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che ERG mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,25%, rispetto a -5,44% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo status tecnico del primo produttore di energia eolica in Italia è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24,17 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 23,29. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25,05.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
