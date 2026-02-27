Piazza Affari: scambi in positivo per ERG

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società attiva nel settore delle energie rinnovabili
, con una variazione percentuale del 3,51%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ERG
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il primo produttore di energia eolica in Italia
rispetto all'indice.
Tecnicamente, ERG
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25,19 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,17. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 26,21.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)