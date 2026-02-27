Milano 9:40
47.494 +0,14%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 9:40
10.892 +0,42%
25.323 +0,14%

Piazza Affari: scambi in positivo per ERG

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi in positivo per ERG
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società attiva nel settore delle energie rinnovabili, con una variazione percentuale del 3,51%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di ERG evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il primo produttore di energia eolica in Italia rispetto all'indice.


Tecnicamente, ERG è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25,19 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,17. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 26,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```