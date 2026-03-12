Milano 10:07
44.682 -0,20%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 10:07
10.312 -0,40%
Francoforte 10:06
23.578 -0,26%

Piazza Affari: seduta difficile per ERG

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: seduta difficile per ERG
A picco la società attiva nel settore delle energie rinnovabili, che presenta un pessimo -5,91%.
Condividi
```