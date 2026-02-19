Milano 11:54
Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per ERG

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - In forte ribasso la società attiva nel settore delle energie rinnovabili, che mostra un -5,64%.

La tendenza ad una settimana di ERG è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, il primo produttore di energia eolica in Italia è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 23,25 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,89. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,61.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
