Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per ERG

(Teleborsa) - In forte ribasso la società attiva nel settore delle energie rinnovabili
, che mostra un -5,64%.
La tendenza ad una settimana di ERG
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, il primo produttore di energia eolica in Italia
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 23,25 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,89. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)