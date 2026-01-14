Piazza Affari: scambi al rialzo per DiaSorin

(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda produttrice di apparati diagnostici
, che lievita dell'1,84%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di DiaSorin
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di breve periodo della società biotecnologica
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 76,71 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 75,29. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 78,13.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)