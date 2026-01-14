Piazza Affari: scambi al rialzo per DiaSorin

azienda produttrice di apparati diagnostici

DiaSorin

FTSE MIB

società biotecnologica

(Teleborsa) - Scambia in profit l', che lievita dell'1,84%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di breve periodo dellamette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 76,71 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 75,29. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 78,13.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)