Milano 17:35
45.419 -0,03%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:35
10.474 +0,26%
Francoforte 17:35
24.801 -0,46%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Unicredit

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi al rialzo per Unicredit
Rialzo marcato per l'istituto di credito, che tratta in utile del 2,02% sui valori precedenti.
Condividi
```