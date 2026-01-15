Milano 9:46
45.792 +0,32%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 9:46
10.190 +0,06%
25.273 -0,05%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 14/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 14 gennaio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CHF, che in chiusura evidenzia un timido -0,11%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,9328, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,9305. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,9351.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
