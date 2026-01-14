Analisi Tecnica: EUR/CHF del 13/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio
Seduta in frazionale rialzo per il cambio Euro / CHF, che ha terminato gli scambi in aumento a 0,9327.
L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,9335 e primo supporto individuato a 0,9312. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,9358.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)