Milano 9:40
45.658 +0,29%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 9:40
10.166 +0,28%
25.424 +0,01%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 13/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 13/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio

Seduta in frazionale rialzo per il cambio Euro / CHF, che ha terminato gli scambi in aumento a 0,9327.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,9335 e primo supporto individuato a 0,9312. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,9358.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```