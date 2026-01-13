Milano 9:09
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 12/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 gennaio

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CHF, che archivia la seduta con un -0,13%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti del Franco Svizzero, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,9298. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,9316 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,9292.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
