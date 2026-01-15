Energia: da ENEA soluzioni per ridurre consumi dell’industria dei succhi di frutta

(Teleborsa) - L’, se adottasse l’innovativa tecnologia acon recupero di calore dalla pastorizzazione. È quanto emerge da una ricerca condotta da, in collaborazione con ile pubblicata sulla rivista Food.Lo studio ha analizzato vari livelli di efficienza nel recupero del calore e tre diverse temperature di preriscaldamento del succo di frutta (35?°C, 45?°C e 55?°C) prima del trattamento PEF, utilizzando come caso studio un impianto industriale di medie dimensioni che tratta 16,5 milioni di litri di succo d’arancia all’anno. L’obiettivo eracaratterizzata da alta temperatura e breve durata."L’adozione di tecnologie più efficienti e sostenibili èdell’industria alimentare", spiega. "Le tecnologie non termiche, come i campi elettrici pulsati – aggiunge – possono rappresentare un’interessante alternativa o una possibile integrazione ai metodi termici tradizionali per la conservazione degli alimenti liquidi. La configurazione più efficiente, sia dal punto di vista energetico che ambientale, prevede il recupero del 35% del calore di scarto dal succo pastorizzato, che viene utilizzato per preriscaldare a 55?°C nuovo succo fresco".Nel trattamento PEF, il succo di frutta viene esposto a impulsi elettrici di brevissima durata ed elevata intensità che danneggiano le membrane cellulari di lieviti e batteri patogeni, riducendo in modo significativo la carica microbica.Dallo studio ENEA-Università di Salerno emerge che"L’adozione industriale del processo PEF, soprattutto se combinato a un riscaldamento moderato, rappresenta un sistema chiave per il risparmio energetico, in alternativa ai metodi termici ad alto consumo di energia. Abbiamo stimato che, rispetto ai 4,2 centesimi al litro del processo termico tradizionale", conclude Landi.L’industria alimentare e delle bevandequali pastorizzazione, sterilizzazione, essiccazione e cottura, che rappresentano tra il 20% e il 50% dei consumi del comparto, con emissioni di CO2 e impronta idrica pari rispettivamente al 3,6% e 4,4% del totale mondiale.Attualmente l’adozione della tecnologia PEF nella trasformazione alimentare deve affrontare normative e standard differenti in materia di sicurezza alimentare e valutazione del rischio. Oltre agli aspetti regolatori,: infatti, nei principali mercati come UE e Stati Uniti, non esistono obblighi specifici di etichettatura per gli alimenti trattati con questa tecnologia.