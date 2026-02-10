Alleanza EAGLES-newcleo su LEANDREA: vantaggi da approccio europeo su tecnologie nucleari avanzate

Secondo Mariano Tarantino, responsabile divisione Sistemi Energetici Nucleari di ENEA “ENEA contribuisce attivamente da oltre 20 anni allo sviluppo della tecnologia dei reattori raffreddati a piombo, con le nostre professionalità, infrastrutture, impianti e laboratori presso i centri di ricerca di Brasimone, Bologna e Casaccia in Italia, con un forte focus su sicurezza, innovazione, progettazione e sviluppo tecnologico. La collaborazione con EAGLES e newcleo rappresenta un passo avanti fondamentale nel consolidare la leadership europea in questa tecnologia, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo dei reattori raffreddati a piombo come fonte energetica stabile, sicura e sostenibile per l’Europa”.

Catalin Ducu Presidente RATEN dice: “Lo sviluppo congiunto di LEANDREA da parte di EAGLES e newcleo conferma i vantaggi di un approccio realmente europeo alle tecnologie nucleari avanzate. Basandosi sul coinvolgimento pluridecennale di RATEN nello sviluppo dei reattori veloci raffreddati a piombo, questa collaborazione rafforza la coerenza del programma EAGLES e aumenta la base sperimentale necessaria per ALFRED e per i futuri sistemi commerciali. Allineando infrastrutture di ricerca, sforzi ingegneristici e competenze nazionali, l’Europa dimostra la propria capacità di offrire soluzioni nucleari avanzate che rafforzano la sicurezza energetica e la sovranità tecnologica.”

Peter Baeten Direttore Generale SCK CEN sottolinea che “Con l’evento ‘Taking the Lead’ stiamo dimostrando come LEANDREA stia avvicinandosi sempre più alla realtà grazie a una forte collaborazione europea. In quanto dimostratore tecnologico e impianto di test per materiali e combustibili, LEANDREA rappresenta una fase cruciale per validare ulteriormente la tecnologia dei reattori veloci raffreddati a piombo. Siamo quindi molto lieti che newcleo si unisca al Consorzio EAGLES nella progettazione e costruzione di questa infrastruttura. Combinando le nostre competenze complementari, stiamo lavorando insieme a un progetto concreto che può sostenere la sicurezza energetica e la capacità di innovazione dell’Europa.”

Stefano Buono CEO newcleo afferma “Con la firma di questo accordo stiamo ridefinendo il reattore veloce raffreddato a piombo come la tecnologia avanzata di riferimento per l’Europa. Insieme a EAGLES stiamo unendo decenni di ricerca di livello mondiale sugli LFR a beneficio di entrambe le organizzazioni. Questa collaborazione consoliderà la competitività dell’industria nucleare europea, permettendole di avanzare rapidamente e competere nella corsa globale verso una nuova era di sviluppo dell’energia nucleare.”

Per Mathieu Bihet, Ministro dell’Energia del Belgio "Oggi il Belgio sta mettendo al servizio dell’Europa le sue decennali competenze e know-how nel settore nucleare. Attraverso il progetto di SCK CEN e del consorzio EAGLES, dedicato alla ricerca e all’innovazione sui reattori di nuova generazione raffreddati a piombo, il nostro Paese afferma il proprio ruolo nello sviluppo di energia abbondante, competitiva e a basse emissioni. L’energia nucleare non è solo una fonte di transizione, ma un pilastro sostenibile e duraturo della nostra sovranità energetica. In questa prospettiva, il settore dei reattori veloci a neutroni rappresenta una strada essenziale.”