Milano 11:41
45.045 +1,30%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:41
10.526 +0,39%
Francoforte 11:41
24.124 +1,40%

Perde Adidas sul mercato di Francoforte

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di calzature sportive, che soffre con un calo del 6,22%.

La tendenza ad una settimana di Adidas è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il leader europeo dell'abbigliamento sportivo, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 133,5 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 144,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 129,1.

