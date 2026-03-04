Perde Adidas sul mercato di Francoforte

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di calzature sportive
, che soffre con un calo del 6,22%.
La tendenza ad una settimana di Adidas
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il leader europeo dell'abbigliamento sportivo
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 133,5 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 144,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 129,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
