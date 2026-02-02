Milano 13:52
Francoforte: brillante l'andamento di Adidas

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di calzature sportive, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,08%.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Adidas rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di medio periodo del leader europeo dell'abbigliamento sportivo rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 153,4 Euro, mentre i supporti sono stimati a 150,4. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 156,5.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
