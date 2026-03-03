Milano 17:21
44.443 -3,97%
Nasdaq 17:08
24.523 -1,88%
Dow Jones 17:08
47.922 -2,01%
Londra 17:21
10.470 -2,87%
Francoforte 17:20
23.724 -3,71%

Francoforte: si concentrano le vendite su Adidas

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di calzature sportive, con una flessione del 3,60%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Adidas rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 144,1 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 149,2. Il peggioramento del leader europeo dell'abbigliamento sportivo è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 142,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
