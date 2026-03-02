Francoforte: calo per Adidas

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di calzature sportive
, che presenta una flessione del 2,34% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Adidas
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del leader europeo dell'abbigliamento sportivo
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 156,3 Euro. Primo supporto visto a 151,6. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 148,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)