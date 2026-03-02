Milano 17:14
46.270 -1,99%
Nasdaq 17:14
24.934 -0,11%
Dow Jones 17:14
48.872 -0,22%
Londra 17:14
10.792 -1,08%
Francoforte 17:14
24.687 -2,36%

Francoforte: calo per Adidas

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di calzature sportive, che presenta una flessione del 2,34% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Adidas è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del leader europeo dell'abbigliamento sportivo, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 156,3 Euro. Primo supporto visto a 151,6. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 148,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
