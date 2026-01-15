Generali prima in Italia nella classifica Top Employer 2026

(Teleborsa) -: la Compagnia. Ill’ente certificatore globale nel campo delle strategie HR, ha conferito questo importante riconoscimento alla, per l’Generali Italia ha conseguito, distinguendosi per il modello di lavoro ibrido all’avanguardia, l’ascolto e il coinvolgimento costante delle persone, la promozione di una cultura equa ed inclusiva, gli investimenti nei programmi di sviluppo e il continuo aggiornamento delle competenze tecniche e digitali, le politiche di well-being e welfare aziendale., ha dichiarato: "Il riconoscimento di Top Employer conferma la solidità della visione di Generali, orientata alla crescita sostenibile e alla creazione di valore per il Paese. Investiamo in competenze, innovazione e inclusione per garantire le migliori risposte ed essere partner di vita di famiglie, imprese e comunità.Continueremo a valorizzare le persone e i talenti attraverso un modello di lavoro all’avanguardia che unisce flessibilità e fiducia. Siamo convinti che un approccio che accompagna la modernizzazione del settore possa contribuire a rafforzare la competitività del sistema Italia".Tra i precursori del lavoro ibrido,: modello di lavoro flessibile fondato su fiducia, work life balance e senso di appartenenza. Questa modalità si basa su un ecosistema di iniziative che vanno dall’inclusione al benessere, alla connessione tra le persone, fino alla grande attenzione sui temi di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale.Come promotore e fornitore di- anche grazie e attraverso il sistema di contrattazione collettiva aziendale, che contribuisce a garantire soluzioni concrete e di valore - mette a disposizione dei propri dipendenti un’ampia gamma di servizi a supporto delle persone, oltre a un welfare innovativo per rispondere alle esigenze che si presentano nelle diverse fasi della vita. Ad oggiNel percorso di trasformazione digitale che Generali sta portando avanti la formazione riveste un ruolo centrale:. La continua attenzione alle nuove competenze digitali si sviluppa promuovendo programmi mirati ad attrarre talenti, anche con l’obiettivo di assicurare equilibrio di genere nelle discipline STEM, come ad esempio il progetto Generali4Girls in STEM.La, che mira a valorizzare l’unicità di ogni persona. Tra i principali risultati che testimoniano l’impegno sulle diverse dimensioni dell’inclusione, si distinguono la Certificazione di Parità di Genere, rilasciata da RINA nel 2023 come prima azienda nel settore assicurativo in Italia e confermata per gli anni 2024 e 2025, e l’adozione del "" contro ogni forma di violenza sul luogo di lavoro, sottoscritto nel 2024.Generali ha ulteriormente rafforzato il proprio impegno attraverso l’inserimento nell’ultimo contratto integrativo aziendale 2025 di una sezione specificamente dedicata aivolta a promuovere pari opportunità, diversità, inclusione e partecipazione con iniziative concrete a sostegno delle fragilità, della multiculturalità e della conciliazione vita-lavoro.L’azienda sostiene le comunità in cui opera con collaborazioni con associazioni come Fondazione Libellula e Pari. In partnership con, ovvero spazi di ascolto e supporto per chi subisce violenza di genere.Generali è stata riconosciuta come. La certificazione è stata attribuita a 14 Compagnie del Gruppo in 10 Paesi: