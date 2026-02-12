Festival di Sanremo: Generali partner della 76esima edizione

(Teleborsa) - Generali torna a Sanremo nellacon tante novità iniziate già questa settimana: su Radio Rai sono trasmessi 20 racconti dai Balconcini di tutte le regioni d'Italia, in un percorso di avvicinamento a quello della città dei fiori.Durante i giorni del Festival, l'evento sarà raccontato dalla suggestiva cornice deldalle voci delle conduttrici del Prima Festival,. Le tre presentatrici proporranno collegamenti inediti portando un punto di vista unico sul Teatro Ariston per coinvolgere ed entusiasmare le generazioni di ogni età. Inoltre, per il 2026, Generali parteciperà alla trasmissione di– disponibili su RaiPlay Sound – condotti da, content creator e attrice. Ogni episodio è dedicato ai professionisti che lavorano dietro le quinte del Festival, contribuendo al suo successo.Anche quest'anno sarà presente laer sfidarsi e divertirsi durante i giorni dell'esibizione dei cantanti. Dal 24 al 28 febbraio sarà in ondalo spot di Generali che mostra situazioni autentiche di vita quotidiana ed evidenzia come gli agenti e i consulenti siano vicini a persone, famiglie e imprese, per proteggere i loro sogni e le loro passioni."Tradizione, italianità, passione ma anche vicinanza al territorio, innovazione e proiezione al futuro: una visione valoriale – ha dichiarato– che accomuna Generali, il punto di riferimento del mondo assicurativo italiano da oltre 190 anni, e il Festival di Sanremo, l'evento musicale più importante del Paese. Il Balconcino Generali diventa il simbolo di tutti i balconcini e tutte le agenzie della nostra Rete distributiva, che ci consente di essere Partner di Vita delle persone in ogni momentorilevante".