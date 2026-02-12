Zest, cooptate Paola Generali e Francesca Di Girolamo nel CdA

Zest

(Teleborsa) -, società quotata sull’Euronext Milan di Borsa Italiana e leader di mercato in Italia negli investimenti pre-seed e seed venture capital, comunica che il CdA, facendo seguito alle dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione ricevute dal Dott. Alessandro Malacart (Amministratore esecutivo) e dalla Dott.ssa Alessandra Ricci (Amministratore indipendente, non esecutivo e Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità) ha cooptato, in data odierna, in loro sostituzione la Dott.ssa Paola Generali e la Dott.ssa Francesca Di Girolamo, ricostituendo, in questo modo, il Consiglio di Amministrazione a 10 membri.Paola Generali, come dalla stessa comunicato e secondo quanto accertato dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, non risulta in possesso dei requisiti di indipendenza. Francesca Di Girolamo, come dalla stessa comunicato e secondo quanto accertato dal Consigliodi Amministrazione in sede di nomina, risulta in possesso dei requisiti di indipendenza.La Società rende altresì noto cheprevista per il 28 aprile 2026, e che non detengono partecipazioni nella Società.A seguito delle dimissioni del Consigliere Alessandra Ricci, che ricopriva anche il ruolo di Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di integrare la composizione del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità nominando Filippo Maria Bruno (Amministratore indipendente non esecutivo) quale Presidente dello stesso.