Generali, partnership con Swiss Life Global Solutions per network globale di employee benefit

(Teleborsa) -hanno avviato unae sottoscritto un impegno vincolante per l'acquisizione di Swiss Life Network (SLN) da parte di Generali Employee Benefits (GEB). Grazie a questa operazione, Generali darà vita alla prima rete globale negli employee benefit, con oltre 3 miliardi di euro di premi gestiti. Generali e Swiss Life Global Solutions uniranno i punti di forza delle rispettive reti - GEB e Swiss Life Network - e i loro profili complementari., (la linea di business dedicata agli employee benefit di Generali Care) -. Questa nuova unità farà parte di Generali Care, la piattaforma globale di partnership per la clientela imprese e retail del Gruppo Generali, e riporterà ad Antoine Parisi. Frederik Van Den Eede, Chief Commercial Officer di GEB, e Michael Hansen, Chief Executive Officer di Swiss Life Network, guideranno congiuntamente l'area commerciale, garantendo una transizione fluida e la continuità dell'eccellenza del servizio per tutti i clienti e i partner. Inoltre, una volta completata l'operazione, GEB accoglierà nei propri team gli esperti collaboratori di Swiss Life Network."Questo passo strategico rafforza e amplia la nostra attività negli employee benefit, dando vita al nuovo leader globale del settore, dimostrando l'impegno di Generali nell'accelerare la crescita del nostro business Care per le imprese e le persone, con una chiara focalizzazione sull'eccellenza nella protezione e nella salute -- L'operazione è pienamente in linea con le ambizioni del piano Lifetime Partner 27: Driving Excellence e con il nostro impegno a offrire soluzioni Care e i servizi più innovativi ai clienti multinazionali di tutto il mondo".Con una, questa alleanza darà vita a un nuovo leader mondiale nel settore degli employee benefit, fondato su: partnership locali best-in-class; un'offerta completa che copre tutte le principali linee di business - protezione (vita, invalidità, infortuni, salute) e previdenza; un team globale diversificato e inclusivo, capace di valorizzare l'expertise locale e la portata internazionale; servizi digitali globali ampliati (data & analytics, salute e benessere, benchmarking attraverso partnership basate su intelligenza artificiale), a supporto dei dipendenti locali, degli espatriati e delle loro famiglie. Al termine di un periodo transitorio, la rete adotterà un nuovo brand, che sarà svelato dopo il completamento dell'operazione, previsto nel primo semestre del 2026 e soggetto alle consuete approvazioni regolamentari.