Giocamondo Study si aggiudica bando Consip per viaggi di istruzione e stage linguistici

Giocamondo Study

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore vacanze studio per ragazzi in tutto il mondo,per l'in Italia e all'estero per gli istituti scolastici. Si tratta del primo appalto in assoluto promosso in questo settore da Consip e riguarda tutte le scuole a livello nazionale. La durata del bando è di 18 mesi a partire da febbraio 2026.Su oltre 100 tra i più importanti player del mercato che hanno partecipato al bando (considerando anche le aziende che hanno preso parte alla gara in RTI), Giocamondo Study si è posizionato al, ambito in cui la società vanta un forte posizionamento sul mercato, e alTutti gli istituti nazionali che organizzeranno le proprie esperienze di studio in Italia e all'estero (per ogni spesa relativa a viaggi d'istruzione che, anche cumulativamente, sia superiore a 140 mila euro) dovranno, quindi, rivolgersi agli aggiudicatari proporzionalmente alla posizione in graduatoria raggiunta. In virtù della posizione conseguita,relative a stage linguistici e mini-stay all'estero, mentre la percentuale assicurata è pari al 30% per ciascun lotto nel caso di viaggi di istruzione in Italia.Ad oggi, Giocamondo Studydell'aggiudicazione, né dei tempi di effettiva esecuzione dei singoli servizi, in quanto tali elementi dipenderanno dalle richieste che perverranno dagli istituti scolastici nell'ambito dell'accordo quadro."Queste aggiudicazioni ci confermano partner di primo livello e unico operatore quotato in Borsa nel settore dei viaggi studio per la specializzazione nella formazione internazionale - ha commentato l'- Inevitabilmente, ci attendiamo una crescita significativa delle nostre attività nel prossimo biennio, funzionale al nostro percorso di affermazione nazionale e internazionale, all'insegna della qualità del servizio, all'innovazione digitale e all'internazionalizzazione".