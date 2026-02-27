I Grandi Viaggi, assemblea approva bilancio con utile portato a nuovo

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti
di I Grandi Viaggi
, società italiana attiva nel settore turistico e quotata su Euronext Milan, ha approvato il bilancio
della società chiusosi al 31 ottobre 2025 unitamente alla proposta formulata dal consiglio di amministrazione di destinazione dell'utile
dell'esercizio pari a 2.165.090,65 che prevede: quanto a 2.056.836,12 euro, a "utili portati a nuovo", quanto a 108.254,53 euro a riserva legale.
L'assemblea degli azionisti, esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ha approvato la sezione I contenente le politiche in materia di remunerazione
per l'esercizio 2025/2026 e ha espresso parere favorevole in merito alla sezione II della Relazione, che illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2024/2025. Infine, è stato approvato il compenso del consiglio di amministrazione
per l'esercizio 2025/2026.
I Grandi Viaggi si trova da mesi al centro di uno scontro
tra la holding attivista Hoop Club
, che ha promosso un patto parasociale che riunisce oltre il 29% del capitale, e la famiglia Clementi
, capitanata dal patron Luigi Maria e dalla figlia Corinne, che rifiuta un dialogo con gli azionisti di minoranza, secondo i quali criticità strategiche, operative e di governance stanno pesando sulla valorizzazione della società in Borsa.(Foto: Clementi Corinne, Vice Presidente, e Luigi Clementi, Presidente de I Grandi Viaggi)