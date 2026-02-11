Milano 13:10
46.415 -0,83%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:10
10.427 +0,71%
Francoforte 13:10
24.956 -0,13%

Madrid: calo per Amadeus IT

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: calo per Amadeus IT
Si muove verso il basso l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, con una flessione del 3,24%.
Condividi
```