Balneari, arriva dal MIT il bando-tipo per le gare sulle concessioni

(Teleborsa) - Dal MIT
- Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture arriverà un bando-tipo
per lo svolgimento delle gare per l'assegnazione delle concessioni demaniali agli stabilimenti balneari
, come stabilito dalla direttiva Bolkestein e previsto dalla Legge sulla concorrenza (legge 118/2022), la cui parte centrale riguarda appunto la riforma delle concessioni Balneari.
Il Decreto Infrastrutture del MIT
in via di emanazione garantirà "criteri omogenei per l’assegnazione delle concessioni"
e darà al MIT 30 giorni di tempo
per mettere a punto il modello standardizzato di bando
da utilizzare per le nuove concessioni, anche se il tempo stringe, poiché a giugno prende il via la stagione balneare.
Lo schema di decreto del MIT
recante "disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e regolazione, concessioni autostradali e concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo" sarà poi trasmesso alla Conferenza Unificata per il parere
previsto dalla normativa. Il bando-tipo fungerà da modello standard
"per l'avvio delle procedure di affidamento delle concessioni su tutto il territorio nazionale
". L'articolo 9
del Dl Infrastrutture, che si occupa appunto di disciplinare le concessioni balneari, prevede che “entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sottopone alla Conferenza unificata, per l’acquisizione del parere, uno schema di bando-tipo per l’avvio delle procedure di affidamento
”.
Ma c'è anche una mini proroga
delle concessioni che riguarda la stagione 2026.
"Al fine di garantire la continuità del servizio
di assistenza ai bagnanti per l’anno 2026, - si legge nella bozza di decreto - la sospensione è prorogata sino alla fine della stagione balneare 2026, e comunque non oltre il 1° ottobre 2026
”.