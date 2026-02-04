Balneari, arriva dal MIT il bando-tipo per le gare sulle concessioni

(Teleborsa) -- Ministero dei Trasporti e delle Infrastruttureper lo svolgimento delle, come stabilito dalla direttiva Bolkestein e previsto dalla Legge sulla concorrenza (legge 118/2022), la cui parte centrale riguarda appunto la riforma delle concessioni Balneari.Ilin via di emanazione garantiràe darà al MITper mettere a punto ilda utilizzare per le nuove concessioni, anche se il tempo stringe, poiché a giugno prende il via la stagione balneare.Lorecante "disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e regolazione, concessioni autostradali e concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo" sarà poiprevisto dalla normativa. Il"per l'avvio delle procedure di affidamento delle concessioni".del Dl Infrastrutture, che si occupa appunto di disciplinare le concessioni balneari, prevede che “dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sottopone alla Conferenza unificata, per l’acquisizione del parere, uno”.Ma c'è anche unadelle concessioni che riguarda la"Al fine didi assistenza ai bagnanti per l’anno 2026, - si legge nella bozza di decreto - la sospensione è prorogata sino alla fine della stagione balneare 2026, e comunque”.