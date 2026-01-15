Morgan Stanley, solidi risultati nel 2025 guidati da Institutional Securities e Wealth Management

Morgan Stanley

(Teleborsa) -ha archiviato ilconpari a 17,9 miliardi di dollari, in crescita del 10,5% rispetto ai 16,2 miliardi del quarto trimestre del 2024. L'di pertinenza di Morgan Stanley è stato di 4,4 miliardi, pari a 2,68 dollari, rispetto ai 3,7 miliardi (+18,9%), pari a 2,22 dollari per azione diluita (+20,7%), dello stesso periodo dell'anno precedente.Nell'sono stati pari a 70,6 miliardi di dollari, in crescita del 14,2% rispetto ai 61,8 miliardi del 2024. L'è stato di 16,9 miliardi, pari a 10,21 dollari, rispetto ai 13,4 miliardi (+26,1%), pari a 7,95 dollari per azione diluita (+28,4%), dell'anno precedente.La società guidata da Ted Pick ha ottenuto, a dimostrazione della solidità della Società Integrata. In dettaglio,ha registrato ricavi netti di 33,1 miliardi di dollari, riflettendo risultati record nel settore azionario, solidi ricavi nell'Investment Banking grazie alla maggiore attività dei clienti e solidi risultati nel reddito fisso.ha registrato ricavi netti record di 31,8 miliardi di dollari e un utile ante imposte di 9,3 miliardi di dollari, con un margine ante imposte del 29,3%. L'attività ha generato flussi basati su commissioni pari a 160 miliardi di dollari e nuove masse nette per 356 miliardi di dollari.Infine,ha registrato ricavi netti record di 6,5 miliardi di dollari con un patrimonio gestito medio più elevato. L'anno ha registrato afflussi netti a lungo termine pari a 34 miliardi di dollari.La Società ha registrato un solidodel 21,6% nell'anno e del 21,8% nel trimestre.L'si è attestato al 68%, rispetto al 71% di un anno fa, mentre ilera del 15,0% a fine anno.Morgan Stanley ha1,5 miliardi di dollari di azioni ordinarie in circolazione durante il trimestre e 4,6 miliardi di dollari durante l'anno nell'ambito del suo Programma di riacquisto di azioni.Il Cda ha dichiarato un, pagabile il 13 febbraio 2026 agli azionisti ordinari registrati al 30 gennaio 2026.Ilha dichiarato: "Morgan Stanley ha registrato. La Società ha generato ricavi per l'intero anno pari a 70,6 miliardi di dollari, un utile per azione (EPS) di 10,21 dollari e un ROTCE del 21,6%. La nostra performance riflette. Il patrimonio totale dei clienti nella gestione patrimoniale e degli investimenti è cresciuto fino a 9,3 trilioni di dollari, supportato da oltre 350 miliardi di dollari di nuovi asset netti. La nostra attività di Institutional Securities ha svolto il ruolo di consulente di fiducia per i clienti, in un contesto di accelerazione dell'attività di investment banking e di solidità dei mercati globali. I quattro pilastri della Società Integrata – Strategia, Cultura, Solidità Finanziaria e Crescita – supportano la nostra capacità di generare valore a lungo termine per gli azionisti".