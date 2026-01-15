Morgan Stanley, solidi risultati nel 2025 guidati da Institutional Securities e Wealth Management

(Teleborsa) - Morgan Stanley
ha archiviato il quarto trimestre 2025
con ricavi netti
pari a 17,9 miliardi di dollari, in crescita del 10,5% rispetto ai 16,2 miliardi del quarto trimestre del 2024. L'utile netto
di pertinenza di Morgan Stanley è stato di 4,4 miliardi, pari a 2,68 dollari per azione diluita
, rispetto ai 3,7 miliardi (+18,9%), pari a 2,22 dollari per azione diluita (+20,7%), dello stesso periodo dell'anno precedente.
Nell'intero 2025
i ricavi netti
sono stati pari a 70,6 miliardi di dollari, in crescita del 14,2% rispetto ai 61,8 miliardi del 2024. L'utile netto
è stato di 16,9 miliardi, pari a 10,21 dollari per azione diluita
, rispetto ai 13,4 miliardi (+26,1%), pari a 7,95 dollari per azione diluita (+28,4%), dell'anno precedente.
La società guidata da Ted Pick ha ottenuto ottimi risultati in tutti i segmenti di business
, a dimostrazione della solidità della Società Integrata. In dettaglio, Institutional Securities
ha registrato ricavi netti di 33,1 miliardi di dollari, riflettendo risultati record nel settore azionario, solidi ricavi nell'Investment Banking grazie alla maggiore attività dei clienti e solidi risultati nel reddito fisso. Wealth Management
ha registrato ricavi netti record di 31,8 miliardi di dollari e un utile ante imposte di 9,3 miliardi di dollari, con un margine ante imposte del 29,3%. L'attività ha generato flussi basati su commissioni pari a 160 miliardi di dollari e nuove masse nette per 356 miliardi di dollari.
Infine, Investment Management
ha registrato ricavi netti record di 6,5 miliardi di dollari con un patrimonio gestito medio più elevato. L'anno ha registrato afflussi netti a lungo termine pari a 34 miliardi di dollari.
La Società ha registrato un solido ROTCE
del 21,6% nell'anno e del 21,8% nel trimestre.
L'indice di efficienza dei costi
si è attestato al 68%, rispetto al 71% di un anno fa, mentre il coefficiente di capitale Common Equity Tier 1 standardizzato
era del 15,0% a fine anno.
Morgan Stanley ha riacquistato
1,5 miliardi di dollari di azioni ordinarie in circolazione durante il trimestre e 4,6 miliardi di dollari durante l'anno nell'ambito del suo Programma di riacquisto di azioni.
Il Cda ha dichiarato un dividendo trimestrale di 1,00 dollari per azione
, pagabile il 13 febbraio 2026 agli azionisti ordinari registrati al 30 gennaio 2026.
Il Presidente e AD Ted Pick
ha dichiarato: "Morgan Stanley ha registrato performance eccezionali nel 2025
. La Società ha generato ricavi per l'intero anno pari a 70,6 miliardi di dollari, un utile per azione (EPS) di 10,21 dollari e un ROTCE del 21,6%. La nostra performance riflette investimenti pluriennali che hanno contribuito alla crescita e allo slancio dell'intera Società Integrata
. Il patrimonio totale dei clienti nella gestione patrimoniale e degli investimenti è cresciuto fino a 9,3 trilioni di dollari, supportato da oltre 350 miliardi di dollari di nuovi asset netti. La nostra attività di Institutional Securities ha svolto il ruolo di consulente di fiducia per i clienti, in un contesto di accelerazione dell'attività di investment banking e di solidità dei mercati globali. I quattro pilastri della Società Integrata – Strategia, Cultura, Solidità Finanziaria e Crescita – supportano la nostra capacità di generare valore a lungo termine per gli azionisti".