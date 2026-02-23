Credem, nuove nomine ai vertici dell’area Wealth Management

Credem

(Teleborsa) - Il Gruppo, tra i principali gruppi bancari italiani e tra i più solidi a livello europeo, ha definito nelle scorse settimane alcuni nuovi incarichi di vertice nell’area Wealth Management, coordinata da Stefano Pilastri, Condirettore Generale che ha anche l’incarico di indirizzo strategico del private banking di Gruppo (Credem Euromobiliare Private Banking)., diventa responsabile Asset Management e Life Insurance assumendo il coordinamento di Euromobiliare Asset Management Sgr e di Credemvita, rispettivamente la società di gestione e la compagnia attiva nel settore assicurativo ramo vita del Gruppo Credem., che ricopriva l’incarico di responsabile della Direzione Wealth e Finanziamenti di Credem, assumerà il ruolo di Direttore Generale Euromobiliare Asset Management Sgr precedentemente ricoperto da Germini, mentre Rossella Manfredi mantiene la guida di Credemvita.assume invece l’incarico di Direttore Generale di Euromobiliare Advisory SIM e lascia il ruolo di Direttore Generale di Euromobiliare Fiduciaria ad Alessandro Denti, in precedenza responsabile delle relazioni di distribuzione di Credemvita., che ricopriva l’incarico di Direttore Generale della società Euromobiliare Advisory SIM, diventa responsabile della nuova funzione di Wealth Governance della capogruppo Credem; tale struttura presidia il posizionamento strategico e di rischio del wealth management del Gruppo. Zanetti riporterà al Vice Direttore Generale Paolo Magnani."Per continuare a governare il cambiamento del contesto di mercatoper le famiglie e le imprese. Il Gruppo Credem è leader nel settore della gestione del risparmio e questo grazie ai continui investimenti che mirano ad evolvere il modello di servizio con la volontà di offrire una consulenza sempre più personalizzata e aderente alle esigenze dei nostri clienti. Rafforzare la nostra struttura significa, prima di tutto, investire in una specializzazione tecnica di alto profilo, nelle competenze manageriali e in una visione di filiera integrata”, ha dichiarato