New York: in forte denaro KLA-Tencor

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia tecnologica americana, che scambia in rialzo del 7,96%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di KLA-Tencor più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di KLA-Tencor è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.570,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 1.526. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.614,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
