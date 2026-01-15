New York: in forte denaro KLA-Tencor

(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia tecnologica americana
, che scambia in rialzo del 7,96%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di KLA-Tencor
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di KLA-Tencor
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.570,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 1.526. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.614,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)