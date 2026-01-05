Milano 5-gen
45.847 +1,04%
Nasdaq 5-gen
25.401 +0,77%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 5-gen
10.005 +0,54%
Francoforte 5-gen
24.869 +1,34%

In evidenza KLA-Tencor sul listino di New York

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia tecnologica americana, che tratta in rialzo del 7,08%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di KLA-Tencor evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso KLA-Tencor rispetto all'indice.


Le implicazioni di breve periodo di KLA-Tencor sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1.388,7 USD. Possibile una discesa fino al bottom 1.323,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1.453,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
