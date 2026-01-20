Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 19:57
25.065 -1,82%
Dow Jones 19:57
48.554 -1,63%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

New York: brusca correzione per KLA-Tencor

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia tecnologica americana, che passa di mano in perdita del 4,05%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di KLA-Tencor evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso KLA-Tencor rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di KLA-Tencor rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.539 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.485,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.592.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
