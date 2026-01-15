Milano 9:55
Piazza Affari: positiva la giornata per Avio

Migliori e peggiori, Spazio
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda aerospaziale italiana, che tratta in utile del 2,19% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Avio mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,38%, rispetto a +1,26% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Avio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 40,13 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 38,98. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 41,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
