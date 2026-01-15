Piazza Affari: scambi negativi per ENI

(Teleborsa) - Rosso per la società del Cane a sei zampe
, che sta segnando un calo dell'1,96%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ENI
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda che opera in tutta la filiera dell'energia
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di ENI
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 16,56 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 16,28. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 16,84.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)