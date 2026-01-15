Piazza Affari: scambi negativi per ENI

società del Cane a sei zampe

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo dell'1,96%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'rispetto all'indice.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 16,56 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 16,28. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 16,84.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)