TSMC, forte domanda di tecnologie all'avanguardia spinge i conti del 4Q25

(Teleborsa) - Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)
, tra i maggiori produttori al mondo di semiconduttori con sede a Taiwan, ha alzato il velo sui risultati del quarto trimestre 2025
, da cui sono emersi un fatturato consolidato
di 1.046,09 miliardi di dollari taiwanesi (NT$), un utile netto
di 505,74 miliardi di NT$ e un utile diluito per azione
di 19,50 NT$ (3,14 dollari USA per unità ADR).
Su base annua
, il fatturato del quarto trimestre è aumentato del 20,5%
, mentre l'utile netto e l'utile per azione diluito sono entrambi aumentati del 35,0%
. Rispetto al terzo trimestre 2025
, i risultati del quarto trimestre hanno registrato un aumento del 5,7% del fatturato e dell'11,8% dell'utile netto.
In dollari USA
, il fatturato
del quarto trimestre è stato di 33,73 miliardi di dollari, in aumento del 25,5% su base annua e dell'1,9% rispetto al trimestre precedente.
Il margine lordo
del trimestre è stato del 62,3%, il margine operativo
del 54,0% e il margine di utile netto
del 48,3%.
Nel quarto trimestre, le spedizioni
di wafer a 3 nanometri hanno rappresentato il 28% del fatturato totale; quelle a 5 nanometri il 35%; quelle a 7 nanometri il 14%. Le tecnologie avanzate, definite come tecnologie a 7 nanometri e più avanzate, hanno rappresentato il 77% del fatturato totale.
"La nostra attività nel quarto trimestre è stata supportata da una forte domanda per le nostre tecnologie di processo all'avanguardia. Entrando nel primo trimestre del 2026
, prevediamo
che la nostra attività sarà supportata da una domanda continua e forte per le nostre tecnologie di processo all'avanguardia
", ha affermato Wendell Huang, Vicepresidente Senior e Direttore Finanziario di TSMC
.
Sulla base delle attuali prospettive aziendali, il management prevede per il 1Q 2026
che il fatturato
possa attestarsi tra 34,6 e 35,8 miliardi di dollari USA
. Sulla base di un tasso di cambio di 1 dollaro USA per 31,6 dollari taiwanesi, il margine di utile lordo
dovrebbe attestarsi tra il 63% e il 65%; il margine di utile operativo
dovrebbe attestarsi tra il 54% e il 56%. Infine, il management prevede inoltre che il budget di capitale per il 2026
sarà compreso tra 52 e 56 miliardi di dollari USA.