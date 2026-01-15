TSMC, forte domanda di tecnologie all'avanguardia spinge i conti del 4Q25

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC )

(Teleborsa) -, tra i maggiori produttori al mondo di semiconduttori con sede a Taiwan, ha alzato il velo sui risultati del, da cui sono emersi undi 1.046,09 miliardi di dollari taiwanesi (NT$), undi 505,74 miliardi di NT$ e undi 19,50 NT$ (3,14 dollari USA per unità ADR).Su, il fatturato del quarto trimestre è, mentre l'utile netto e l'utile per azione diluito sono entrambi. Rispetto al, i risultati del quarto trimestre hanno registrato un aumento del 5,7% del fatturato e dell'11,8% dell'utile netto.In, ildel quarto trimestre è stato di 33,73 miliardi di dollari, in aumento del 25,5% su base annua e dell'1,9% rispetto al trimestre precedente.Ildel trimestre è stato del 62,3%, ildel 54,0% e ildel 48,3%.Nel quarto trimestre, ledi wafer a 3 nanometri hanno rappresentato il 28% del fatturato totale; quelle a 5 nanometri il 35%; quelle a 7 nanometri il 14%. Le tecnologie avanzate, definite come tecnologie a 7 nanometri e più avanzate, hanno rappresentato il 77% del fatturato totale."La nostra attività nel quarto trimestre è stata supportata da una forte domanda per le nostre tecnologie di processo all'avanguardia. Entrando nelche la nostra attività sarà supportata da una", ha affermatoSulla base delle attuali prospettive aziendali, il management prevede per ilche ilpossa attestarsi. Sulla base di un tasso di cambio di 1 dollaro USA per 31,6 dollari taiwanesi, ildovrebbe attestarsi tra il 63% e il 65%; ildovrebbe attestarsi tra il 54% e il 56%. Infine, il management prevede inoltre che ilsarà compreso tra 52 e 56 miliardi di dollari USA.