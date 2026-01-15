Milano 11:40
45.836 +0,41%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 11:40
10.239 +0,54%
Francoforte 11:40
25.283 -0,01%

TSMC, forte domanda di tecnologie all'avanguardia spinge i conti del 4Q25

Per il 1Q26 previsto fatturato compreso tra 34,6 e 35,8 miliardi di dollari USA

Finanza
TSMC, forte domanda di tecnologie all'avanguardia spinge i conti del 4Q25
(Teleborsa) - Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), tra i maggiori produttori al mondo di semiconduttori con sede a Taiwan, ha alzato il velo sui risultati del quarto trimestre 2025, da cui sono emersi un fatturato consolidato di 1.046,09 miliardi di dollari taiwanesi (NT$), un utile netto di 505,74 miliardi di NT$ e un utile diluito per azione di 19,50 NT$ (3,14 dollari USA per unità ADR).

Su base annua, il fatturato del quarto trimestre è aumentato del 20,5%, mentre l'utile netto e l'utile per azione diluito sono entrambi aumentati del 35,0%. Rispetto al terzo trimestre 2025, i risultati del quarto trimestre hanno registrato un aumento del 5,7% del fatturato e dell'11,8% dell'utile netto.

In dollari USA, il fatturato del quarto trimestre è stato di 33,73 miliardi di dollari, in aumento del 25,5% su base annua e dell'1,9% rispetto al trimestre precedente.

Il margine lordo del trimestre è stato del 62,3%, il margine operativo del 54,0% e il margine di utile netto del 48,3%.

Nel quarto trimestre, le spedizioni di wafer a 3 nanometri hanno rappresentato il 28% del fatturato totale; quelle a 5 nanometri il 35%; quelle a 7 nanometri il 14%. Le tecnologie avanzate, definite come tecnologie a 7 nanometri e più avanzate, hanno rappresentato il 77% del fatturato totale.

"La nostra attività nel quarto trimestre è stata supportata da una forte domanda per le nostre tecnologie di processo all'avanguardia. Entrando nel primo trimestre del 2026, prevediamo che la nostra attività sarà supportata da una domanda continua e forte per le nostre tecnologie di processo all'avanguardia", ha affermato Wendell Huang, Vicepresidente Senior e Direttore Finanziario di TSMC.

Sulla base delle attuali prospettive aziendali, il management prevede per il 1Q 2026 che il fatturato possa attestarsi tra 34,6 e 35,8 miliardi di dollari USA. Sulla base di un tasso di cambio di 1 dollaro USA per 31,6 dollari taiwanesi, il margine di utile lordo dovrebbe attestarsi tra il 63% e il 65%; il margine di utile operativo dovrebbe attestarsi tra il 54% e il 56%. Infine, il management prevede inoltre che il budget di capitale per il 2026 sarà compreso tra 52 e 56 miliardi di dollari USA.


Condividi
```