Fincantieri, intesa con WSense per co-sviluppo tecnologico e commerciale di soluzioni wireless

Fincantieri

(Teleborsa) -ha fatto sapere di avere siglato un, azienda deep tech italiana, finalizzato a rafforzare le capacità del Gruppo nell’. L’intesa prevede, da un lato, il co-sviluppo di soluzioni tecnologiche wireless avanzate per il settore underwater e, dall’altro, un’intesa commerciale per l’applicazione delle stesse al monitoraggio ambientale attraverso Fincantieri Infrastructure.L’accordo consente a Fincantieri di integrare le tecnologie WSense nelper il monitoraggio e la protezione delle infrastrutture critiche, riducendo la necessità di cablaggi e mitigando così una delle principali vulnerabilità dei sistemi tradizionali. Parallelamente, l’intesa commerciale prevede l’utilizzo delle tecnologie WSense nel monitoraggio ambientale e nel controllo dell’integrità strutturale in ambito civile tramite Fincantieri Infrastructure, rappresentando un’innovazione di prodotto con un impatto significativo in termini di efficacia, sicurezza ed efficienza per l’end user.L’accordo si inserisce nell’ambito dei, anche a seguito dell’investimento nella società che Fincantieri ha sottoscritto ad aprile 2025, rafforzando una sinergia fondata sulla complementarità delle competenze: la capacità di Fincantieri di integrare e orchestrare soluzioni complesse e il know-how specialistico di WSense nelle reti wireless e sistemi di monitoraggio subacquei.