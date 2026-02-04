L’AI nei data center spinge le previsioni di crescita di Infineon

Infineon Technologies

(Teleborsa) -sta aumentando in modo significativo gli investimenti destinati alle tecnologie per data center, con l'obiettivo di aumentare il fatturato con l'accelerazione della domanda di soluzioni di intelligenza artificiale. L’azienda tedesca ha annunciato che le spese previste saliranno a circa 2,7 miliardi di euro, rispetto ai 2,2 miliardi stimati in precedenza.Secondo le nuove proiezioni, il business legato ai data center dovrebbe generare 1,5 miliardi di euro nell’attuale esercizio, pari a circa il 10% delle vendite totali, per poi raggiungere 2,5 miliardi di euro nel 2027. Ilha sottolineato come la domanda di soluzioni AI stia crescendo rapidamente, offrendo un sostegno decisivo in un contesto di mercato generalmente più debole.Lasta infatti aiutando Infineon a compensare la fase di rallentamento del settore automotive, che rappresenta ancora circa metà del fatturato e che ha sofferto negli ultimi trimestri per un eccesso di scorte accumulato dopo le carenze della pandemia. Già a novembre l’azienda aveva indicato che, nel 2026, le vendite legate ai data center sarebbero state il doppio di quelle del 2025, dopo essere triplicate nell’anno precedente.Nel frattempo, Infineon continua a diversificare il proprio portafoglio. La società ha raggiunto unil business dei sensori per applicazioni automotive, industriali e medicali, per un valore di 673 milioni di dollari. L’operazione, finanziata tramite nuovo debito, dovrebbe contribuire per circa 230 milioni di euro alle vendite dell’anno in corso.ricavi attorno a 3,8 miliardi di euro, in linea con le stime degli analisti. L’azienda si attende un margine operativo rettificato compreso nella fascia medio-alta del 10%, rispetto al 17,5% del consensus. Confermata la guidance di una crescita moderata del fatturato fino all’anno fiscale che si chiuderà nel settembre di quest'anno.