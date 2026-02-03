Milano 16:42
46.337 +0,72%
Nasdaq 16:42
25.435 -1,18%
Dow Jones 16:42
49.437 +0,06%
Londra 16:42
10.292 -0,48%
Francoforte 16:42
24.759 -0,15%

Madrid: rosso per Unicaja Banco

Migliori e peggiori
Madrid: rosso per Unicaja Banco
(Teleborsa) - Pressione sull'istituto finanziario con sede in Spagna, che tratta con una perdita del 2,29%.

Il trend di Unicaja Banco mostra un andamento in sintonia con quello dell'Ibex 35. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Unicaja Banco è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2,997 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 2,853. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,141.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
